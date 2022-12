18-12-2022 19:58

Con la vittoria dell’Argentina a Qatar si aggiorna l’albo d’oro dei campionati Mondiali di calcio. Ecco l’elenco aggiornato delle squadre che hanno vinto la coppa del mondo di calcio nella storia.

Albo d’oro completo e aggiornato dei Mondiali

1930 – Uruguay

1934 – Italia

1938 – Italia

1950 – Uruguay

1954 – Germania Ovest

1958 – Brasile

1962 – Brasile

1966 – Inghilterra

1970 – Brasile

1974 – Germania Ovest

1978 – Argentina

1982 – Italia

1986 – Argentina

1990 – Germania Ovest

1994 – Brasile

1998 – Francia

2002 – Brasile

2006 – Italia

2010 – Spagna

2014 – Germania

2018 – Francia

2022 – ARGENTINA

La vittoria dell’Albiceleste era annunciata ma è arrivata al termine di un campionato molto combattuto. Aveva iniziato malissimo con la sconfitta contro l’Arabia e poi si è via via rimessa in sesto con vittorie sempre piuttosto sofferte ma nel complesso meritate. Nonostante la vittoria e la grandissima tradizione calcistica, l’Argentina di Mondiali ne ha vinti solamente 3. Ha sfiorato più volte la vittoria perdendo in finale per esempio nel 1990 nei mondiali italiani e nel 2014 in Brasile contro la Germania. Però adesso nella classifica complessiva della squadre che hanno vinto almeno un Mondiale, l’Argentina si porta al terzo posto, staccando Uruguay e Francia che restano a quota 2.

La classifica delle squadre che hanno vinto più Mondiali

Brasile 5 Germania, Italia 4 Argentina 3 Francia, Uruguay 2 Inghilterra, Spagna 1

