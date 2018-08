Come ha giocato Cristiano Ronaldo? L'esordio ai raggi X

Cristiano Ronaldo è rimasto a secco, ma non ha deluso al suo esordio in serie A contro il Chievo. Il neo acquisto della Juventus, che certo non è in condizioni fisiche ancora ottimali, ha tirato 7 volte, quattro nello specchio della porta e tre fuori. Tredici le palle perse, due quelle recuperate, 27 i passaggi riusciti, 4 i cross. Il portoghese ha avuto due grandi chance nella ripresa, ma Sorrentino e Cacciatore gli hanno negato la gioia del gol all'esordio.

Luci e ombre nel primo tempo per il cinque volte Pallone d'Oro, che è stato in ogni caso un punto di riferimento per la squadra giostrando da prima punta. Nella seconda frazione con l'ingresso di Mandzukic ha potuto giocare più decentrato, e ha creato più pericoli sfiorando la prima marcatura in serie A e mostrando i primi sprazzi da "vero" Ronaldo.

Lo ha promosso Massimiliano Allegri, che ha lodato la prestazione altruista e il fatto che ha preso in mano la situazione nel momento di maggiore difficoltà, dopo il vantaggio clivense.

"Ha fatto bene e mi ha impressionato. Cristiano ha retto bene l'esordio, dispiace non abbia fatto gol, ma ha lavorato bene con la squadra per essere qui solo da 7 giorni. Ha tirato molto, si è mosso tra le linee, ma non è stato servito in diverse occasioni. Si vede che è un giocatore diverso. Mi ha colpito come si sia calato con semplicità nella squadra, era molto felice della vittoria alla fine. Ha fatto una buona partita, poi ha trovato Sorrentino là davanti".

"I meccanismi offensivi? Mi sono piaciuti nel primo tempo, abbiamo avuto delle occasioni. È normale che con Dybala e Ronaldo devi occupare diversamente gli spazi, ci vuole un po' di tempo per creare delle conoscenze. Quando giochi con un centravanti di ruolo, invece, la situazione è diversa, perchè Ronaldo si è subito defilato dandoci ampiezza. Durante la stagione i cambi saranno fondamentali, come accaduto oggi con Bernardeschi e Mandzukic".

CR7 ha commentato contento su Twitter il suo esordio in bianconero: "Felice per la prima vittoria con la maglia della Juve", ha scritto con il pollice alzato.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 23:30