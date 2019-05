“Come in Cagliari-Juve”: Pistocchi punge ancora sui social

Polemiche e recriminazioni hanno fatto seguito alla finale di Coppa Italia. Gasperini, tecnico dell’Atalanta, si è scagliato contro arbitro e Var per la mancata concessione di un calcio di rigore ai suoi sullo 0-0 per fallo di mano del laziale Bastos, attaccando duramente il sistema di gestione della tecnologia nel corso delle partite. Anche Maurizio Pistocchi si è accodato alle critiche dell’allenatore ritwittandone l’infuocata conferenza stampa nel ventre dell’Olimpico e aggiungendo qualche considerazione pungente.

Il tweet – “Un anno fa, Cagliari-Juve: fallo di mani evidente di Bernardeschi, l’arbitro lo giudica involontario, il VAR non interviene. Arbitri Calvarese, VAR Banti“. Ecco il messaggio postato dal giornalista Mediaset, un messaggio che in breve ha scatenato a sua volta numerosi commenti e polemiche. Attacco alla Juve?In teoria no: Pistocchi ha solo chiamato in causa l’arbitro della finale di Coppa Italia, Banti, e l’addetto al VAR, Calvarese: ma vallo a spiegare agli juventini.

Le reazioni – Un follower di fede bianconera, infatti, ha ironizzato subito scrivendo letteralmente: “Anche oggi il twitt sulla juve, puntuale come il caffè della mattina. Più di recente c’era il fallo di mani del cagliaritano non sanzionato…potevi menzionare anche quello”, scatenando la risposta del giornalista: “Non c’erano Banti e Calvarese: su, non è così difficile”. Un altro pure ha attinto al sarcasmo nel suo commento: “Sei riuscito a parlare di juve anche questa volta…”. E un altro ancora invece ha ironizzato sull’allenatore dell’Atalanta: “Mi sa che Gasperini o si è svegliato adesso o ha fatto finta di dormire fino a quando non gli hanno calpestato l’orticello”.

SPORTEVAI | 16-05-2019 08:56