Conceicao: "Abbiamo possibilità di battere l'Inter"

Il tecnico del Porto: "Possiamo e dobbiamo sognare. Fa parte della vita".

19-02-2023 22:26

Il tecnico del Porto Sergio Conceiçao in un’intervista ai canali ufficiali della Uefa ha parlato in vista del match di Champions League contro l’Inter: “In Champions non si vince senza qualità. C’è la distanza che si crea tra squadre che appartengono ai grandi campionati e le altre, ma non significa che non abbiamo la possibilità di arrivare a giocare una finale, che è l’obiettivo anche se è difficile”.

“Ricordo la partita contro il Chelsea, che poi è diventato campione d’Europa: non meritavamo di perdere, così come in altre occasioni. Penso che abbiamo possibilità di battere l’Inter. Possiamo e dobbiamo sognare. Fa parte della vita”.