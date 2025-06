Condanne per i capi ultrà, 10 anni a Beretta e a Lucci

“Sono state confermate le richieste dei pm, percio’ esiste un’associazione seconda la tesi accusatoria. E’ stata anche confermata l’agevolazione mafiosa, ma sono state ridimensionate le pene soprattutto per i componenti della Curva dell’Inter. Sicuramente ricorreremo in appello”. Lo ha detto l’avvocato Mirko Perlino, legale della Curva Nord, dopo la sentenza che, presso l’aula bunker del carcere di San Vittore, ha condannato Andrea Beretta e Luca Lucci, gli ex capi ultras rispettivamente di Inter e Milan, a 10 anni di reclusione. “Sono passate le tesi del pm, non posso commentare una sentenza di cui non ho la motivazione. Faremo ricorso, non condivido la decisione”, ha aggiunto Jacopo Cappetta, legale di Luca Lucci.