Conference League 2021-2022, Roma-Zorya: le probabili formazioni

25-11-2021 08:50

Dopo una sconfitta e un pareggio, collezionati entrambi contro il Bodo, la Roma di Josè Mourinho, cerca una vittoria quasi obbligata per proseguire nella competizione.

Con tre punti i giallorossi staccherebbero proprio gli ucraini in classifica di 4 punti e la qualificazione diventerebbe matematica. “Se vinciamo siamo dentro, se perdiamo out. E anche se sarà dura giocare la coppa e il campionato per i prossimi mesi, vogliamo continuare ad avere questo problema”, ha detto l’allenatore portoghese.

In porta ci sarà il solito Rui Patricio, in difesa la novità è il ritorno dal 1′ di Smalling, tornato in campo col Genoa. Con lui Karsdorp, Mancini e Ibanez dirottato a sinistra. A centrocampo ci sarà sicuramente Veretout, squalificato in campionato, e insieme a lui Darboe al posto dell’indisponibile Cristante. Sulla trequarti Zaniolo, El Shaarawy e Mkhitaryan con Abraham unica punta.

Gli ucraini vogliono cercare l’impresa all’Olimpico e si schiereranno con un 4-4-2 con la linea a 4 formata da Favorov, Imerekov, Vernydub e Snurnitsyn davanti al portiere Matsapura. Linea a 4 di centrocampo con Lunyov, Buletsa, Khomchenovskyi e Gromov alle spalle dei due iraniani Shahab e Sayyadmanesh.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1) : Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Ibanez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham

ZORYA LUHANSK (4-4-2) : Matsapura; Favorov, Imerekov, Vernydub, Snurnitsyn; Lunyov, Buletsa, Khomchenovskyi, Gromov; Shahab, Sayyadmanesh

OMNISPORT