Lazio di scena in Olanda per il ritorno degli ottavi di Conference: si riparte dal 2-1 per l'Az Alkmaar. Tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming

16-03-2023 10:24

Il ritorno degli ottavi di finale di Conference League si gioca in Olanda dove la Lazio di Maurizio Sarri deve affrontare l’Az Alkmaar. Dopo la sconfitta per 2-1 in rimonta dell’andata, i biancocelesti devono ribaltare le sorti di una qualificazione che, alla vigilia della gara, vede favorita la squadra olandese di Pascal Jansen.

Conference League, Az Alkmaar-Lazio: la scheda

Partita: AZ-Lazio

Data: 16 marzo 2023

16 marzo 2023 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: DAZN , Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 255)

Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 255) Streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Partenza in salita per la Lazio di Maurizio Sarri che affronta il ritorno contro gli olandesi dopo aver subito una sconfitta in casa forse poco opportuna, per continuare il cammino in Conference League: questa trasferta sarà importante anche in chiave derby.

La Lazio si qualifica se…

A conti fatti, considerando il risultato dell’Olimpico, la Lazio per approdare ai quarti di finale dovrà vincere con due gol di scarto, con un gol di vantaggio si andrà ai supplementari.

Uno scenario che non invoglia né gli olandesi, nè i capitolini che vorrebbero evitare di arrivare fisicamente provati allo scontro con la Roma.

Lazio e Az, la situazione

La Lazio è reduce, in campionato, dal pari a reti inviolate allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, quarto risultato utile di fila per i capitolini in Serie A. La squadra di Sarri occupa in classifica il terzo posto, alle spalle di Napoli e Inter e davanti a Roma, Milan e Atalanta.

L’Az ha battuto il Groningen in casa ed è terza e in piena lotta per il titolo. Il Feyenoord e l’Ajax la precedono. Le due squadre non hanno precedenti a livello di competizioni europee.

Le probabili formazioni

Jansen conferma la formazione che si è imposta col risultato di 2-1 all’Olimpico con Pavlidis in avanti, l’ex Inter e Sassuolo Odgaard e Karlsson, autore di due assist all’andata, ai lati.

Formazione rimaneggiata a causa dell’assenza di Immobile e gli infortunati per Sarri che ritrova, però, Marusic, out in campionato a Bologna per squalifica, mentre Hysaj non ce la fa per un colpo alla caviglia subito. Turno di riposo per Romagnoli, a centrocampo Basic favorito su Milinkovic-Savic e Vecino, squalificato per il derby, in regia. In avanti scelte obbligate: Felipe Anderson falso 9 con Cancellieri e Zaccagni.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Karlsson. All. Jansen.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Casale, Marusic; Basic, Vecino, Luis Alberto; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

L’arbitro Matej Jug

La designazione arbitrale per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League ha assegnato la gara AZ Alkmaar-Lazio, in programma giovedì 16 marzo alle ore 21:00 all’AZ Stadion di Alkmaar, al signor Matej Jug.

Il direttore di gara sloveno ha arbitrato i biancocelesti in una sola partita: la sconfitta in casa del Galatasaray per 1-0, nella scorsa edizione di Europa League. Primo precedente assoluto invece con l’AZ Alkmaar.

Dove vederla in tv

Per vedere la partita in tv si può ricorrere a DAZN, connettendosi all’app della piattaforma tramite una smart tv di ultima generazione connessa a internet.

In alternativa si può accedere al servizio con una console di gioco (Playstation o Xbox) o con un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv o TIMVISION BOX.

Anche Sky permette la visione del match in tv, sintonizzandosi sul canale Sky Sport Football (numero 203) oppure sul canale Sky Sport (numero 255).

Dove vedere la partita in streaming

Per quanti, invece, volessero seguire la gara in streaming, sarà possibile tramite DAZN, connettendosi al sito internet ufficiale da pc e notebook o scaricando l’app su smartphone o tablet.

Sky mette invece a disposizione la sua app, Sky Go, per fruire della visione dell’incontro da dispositivo fisso o mobile. L’alternativa è NOW.

