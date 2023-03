Il tecnico biancoceleste: "Siamo peggio delle altre squadre italiane, ci sono pochi commenti da fare, visto che abbiamo perso alla prima".

In vista del ritorno degli ottavi di Conference contro l’AZ Alkmaar, il tecnico della Lazio Sarri è intervenuto in conferenza stampa: “Siamo peggio delle altre squadre italiane, ci sono pochi commenti da fare, visto che abbiamo perso alla prima. Prima di fare bene in Europa, bisogna far bene in Italia. Questo parlo in generale, l’esempio del Napoli è perfetto. Grande in Italia e poi in Europa. La valutazione sulla mia squadra la farò sul torneo più lungo. Vediamo di migliorar e di passare il turno”.

Domenica c’è il derby, ma Sarri non ha dubbi: “Se si pensa ad un’altra gara non ci sono opportunità, si va fuori. Bisogna pensare all’Az non agli altri match. Per passare il turno bisogna essere motivati e con un grande senso di coinvolgimento. Altrimenti le possibilità non ci sono. Le partite le voglio vincere tutte. Le mentalità dei calciatori? Uno prende centinaia di mila euro al mese, non possono pensare alle cavolate. Poi capita fare delle stupidaggini. Succede a tutti. I giocatori la pensano come me: ci sono della partite che ci danno più gusto, altre meno. Ora pensiamo a domani e mettere in ordine il risultato dell’andata”.