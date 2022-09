15-09-2022 08:29

I viola, dopo il pareggio interno col Riga, sono di scena ad Istambul contro una squadra imbattuta in gare ufficiali – tra campionato turco e Conference – da metà marzo.

Il tecnico Emre farà probabilmente ricorso al tridente visto una settimana fa in Scozia, con l’africano Traoré (ex Chelsea, Ajax e Lione), Stefano Okaka – cresciuto nelle giovanili della Roma – e Gurler con Chouiar come opzione alternativa. Biglia confermato in cabina di regia mentre tra i pali dovrebbe toccare a Senzeger, in vantaggio su Babacan.

L’allenatore viola potrà nuovamente contare su Duncan, ma nella lista degli indisponibili potrebbero figurare anche Gonzalez, Sottil e Zurkowski, oltre a Dodo e Milenkovic. Gollini tra i pali, possibile turno di riposo per Barak. In attacco fiducia al bomber di coppa Cabral, con Saponara ed Ikoné a supportarlo sugli esterni.

PROBABILI FORMAZIONI

Basaksehir (4-3-3): Sengezer, Ozbayrakli, Duarte, Touba, Lima, Turuc, Biglia, Aleksic, Traoré, Okaka, Gurler. All. Emre

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Venuti, M. Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, Maleh, Ikoné, Cabral, Saponara. All. Italiano