Conference League 2022-2023, Fiorentina-RFS: le probabili formazioni

08-09-2022 08:39

Esordio ufficiale in Conference League per la Fiorentina che al Franchi ospita i lettoni del RFS Riga: calcio d’inizio previsto alle ore 18.45.

Italiano nella conferenza stampa di ieri, ha rivelato due certezze di formazione: Golllini in porta e Ranieri in difesa, all’esordio stagionale con la maglia viola. Ballottaggio a sinistra tra Biraghi e Terzic. Torna Bonaventura sulla destra, con Mandragora favorito su Amrabat. In attacco, Cabral punta, Ikonè a destra e Saponara a sinistra.

Viktor Morozs si affida al modulo 4-2-3-1 e le sue scelte dovrebbero ricalcare quelle del playoff. Steinbors in porta, con una difesa a quattro composta dai due centrali Jagodinskis e Lipuscek più Sorokins a destra e Mares sull’altro versante come terzini. In mezzo al campo Jatta e Panic formeranno la coppia mediana; come trequartista centrale il favorito è Zjuzins. In attacco, Ilic è infine in vantaggio su Rekals, Kouadio e Friesenbichler.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Ranieri, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikonè, Cabral, Saponara. All: Italiano

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Jatta, Panic; Simkovic, Zjuzins, Deocleciano; A. Ilic. All. Morozs.