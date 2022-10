Conference League, Emre rispetta la Fiorentina: "Nelle ultime gare è stata sfortunata"

26-10-2022 19:46

Emre carica il Basaksehir in vista della gara contro la Fiorentina: “Il nostro obiettivo è quello di vincere il girone. All’Italia mi legano beI ricordi belli, soprattutto per l’esperienza a Milano, che mi ha permesso di conoscere un calcio nuovo, La Fiorentina è una squadra buonissima, la gara dell’andata è stata difficile e nelle ultime partite non è stata affatto fortunata, abbiamo visto che ha creato moltissimo contro la Lazio. Certo, abbiamo un vantaggio importante in virtù del successo nell’andata, ma giocheremo per fare i tre punti”.

In classifica i turchi, che in campionato sono quarti e si trovano a -3 dal Fenerbahce, hanno 3 lunghezze di vantaggio proprio sui viola: Hearts e Riga tiferanno per loro, affinché sia riaperta la corsa al secondo posto.