Conference League, Fiorentina-Lask: le probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Quinta giornata della competizione: la squadra di Palladino, nella sfida contro gli austriaci, potrebbe chiudere già il discorso qualificazione Tutto ciò che c'è da sapere

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Quinta giornata di Conference League. Prosegue il cammino della Fiorentina che ospiterà all’Artemio Franchi il LASK. Obiettivo ottavi di finale per la squadra di Palladino, che finora ha totalizzato nove punti in quattro gare. In caso di vittoria contro la formazione austriaca, la Viola potrebbe staccare il pass per il turno successivo con una giornata d’anticipo.

Conference League: Fiorentina-Lask, quando si gioca

Fischio d’inizio alle 18:45 all’Artemio Franchi di Firenze, con la Fiorentina che arriva alla sfida contro il LASK dopo la vittoria per 3-2 contro Pafos nel turno precedente della competizione. Dopo la gara contro la formazione austriaca, gli uomini di Palladino chiuderanno il loro cammino in questa prima fase con la sfida esterna contro il Guimaraes.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Partita: Fiorentina-Lask

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Quando: giovedì 12 dicembre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Conference League

Dove vedere in diretta tv e streaming Fiorentina-Lask

Tifosi e appassionati potranno seguire la sfida tra Fiorentina e LASK in diretta tv sui canali Sky Sport Max (205) e Sky Sport (253). Inoltre, sarà possibile seguire la gara, valida per la sesta giornata di League Phase di Champions, anche in streaming, sull’app Sky Go o NOW.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Le probabili formazioni

La Fiorentina sta vivendo un ottimo momento di forma, protagonista di un buon percorso in Serie A, dove è in lotta per lo scudetto, e in Conference League. Per la prossima sfida contro il LASK, il tecnico Palladino ha annunciato alcune novità nella formazione. Tra queste, spicca l’esordio dal primo minuto del giovane portiere classe 2006, Tommaso Martinelli. Out Pongracic e Cataldi, entrambi alle prese con problemi fisici, mentre Biraghi non ci sarà per scelta tecnica. In attacco, spazio a Kean come punta centrale, supportato alle spalle da Ikoné, Beltran e Sottil.

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Mandragora, Richardson; Ikone, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino.

Il LASK non sta vivendo un momento particolarmente brillante, nemmeno nel campionato austriaco, dove è reduce da due sconfitte consecutive. In Conference League la situazione non è migliore: nell’ultimo turno è stato sconfitto dal Borac Banja Luka e attualmente occupa il 32esimo posto nel girone unico, con soli 2 punti all’attivo.

LASK (4-4-3): Jungwirth; Bogarde, Ziereis, Smolcic, Bello; Zulj, V. Berisha, Jovicic, Flecker; Entrup, Ljubicic. All. Schopp.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Fiorentina e LASK, sarà il fischietto ungherese Berke, coadiuvato dagli assistenti Toth e Szert e Szabo come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Vad insieme a Urban.