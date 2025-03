Conference League, Fiorentina-Panathinaikos: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

Tutto ciò che c'è da sapere sul ritorno degli ottavi di finale, con la viola che riparte dal 3-2 dell'andata e dalle combinazioni utili per passare il turno

Fiorentina e Panathinaikos ripartono dal pirotecnico 3-2 di Atene, dove la squadra di Raffaele Palladino è stata costretta a cedere il passo alla formazione greca nonostante le reti di Beltran e Fagioli. Un gol per pareggiare il doppio confronto, due per evitare i tempi supplementari e volare ai quarti di finale di Conference League. Questo è ciò che serve a Kean e compagni nella notte di Firenze. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni e di tutte le info utili per assistere al match in diretta tv e live in streaming.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Panathinaikos

Archiviato il 3-2 dell’andata, Raffaele Palladino si prepara a riproporre il 3-5-2 visto nell’ultimo periodo, con Dodò e Gosens chiamati a spingere sulle corsie esterne e ad essere una costante spina nel fianco per la difesa avversaria. In mezzo al campo si rivede Mandragora, assente a Napoli per squalifica, con Cataldi e Fagioli a completare la batteria.

Reparto arretrato affidato al trio composto da Moreno, Comuzzo e Ranieri, a protezione di David De Gea, favorito su Terracciano. In attacco, spazio al tandem Kean-Beltran, con Zaniolo inizialmente in panchina. Recuperato anche Folorunsho, che potrebbe avere una chance in corso d’opera. Panchina per l’ex Genoa Gudmundsson, con un occhio all’ipotesi tempi supplementari.

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Panathinaikos:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Kean, Beltran. All. R. Palladino. A disposizione: Terracciano, Marintelli, Pongracic, Richardson, Parisi, Gudmundsson, Zaniolo, Adli, Folorunsho, Harder.

Dove vedere Fiorentina-Panathinaikos in diretta tv e streaming

Fiorentina-Panathinaikos, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 254, con servizio streaming attivo solo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Non è prevista diretta tv in chiaro su TV8 per questo evento.

Aggiornamenti in tempo reale su risultato e marcatori della sfida sui canali social ufficiali di Fiorentina e Panathinaikos, con contenuti originali, foto e video dei protagonisti. Highlights disponibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il triplice fischio, mentre chi sarà in viaggio potrà seguire la diretta fornita da Rai Radio Uno in occasione degli ottavi di Conference ed Europa League.

Partita: Fiorentina-Panathinaikos

Fiorentina-Panathinaikos Dove: Stadio Franchi, Firenze

Stadio Franchi, Firenze Quando: giovedì 13 marzo 2025

giovedì 13 marzo 2025 Orario: 21.00

21.00 Diretta tv: Sky

Sky Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Sky Go, NOW Competizione: Conference League

L’arbitro di Fiorentina-Panathinaikos

L’arbitro di Fiorentina-Panathinaikos sarà lo scozzese John Beaton, fischietto classe ’82 che verrà coadiuvato dagli assistenti di linea McFarlane e McGeachie, mentre il Quarto Ufficiale sarà Robertson. In sala Var, operativi gli arbitri Dallas e Mclean.

In questa stagione, Beaton ha già diretto quattro gare di Europa League e due di Conference League, portando a quota 37 il totale di partite arbitrate in carriera in competizioni UEFA (escludendo la Youth League). Non c’è nessun precedente con Fiorentina e Panathinaikos per il direttore di gara originario di Strathclyde, che può vantare più di 230 apparizioni in Scottish Premier League.