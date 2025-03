Panathinaikos-Fiorentina, moviola: cosa ha visto il Var sul gol annullato, festival degli errori

La prova dell’arbitro Lambrechts nell’andata degli ottavi di Conference League analizzata ai raggi X, il fischietto belga ha ammonito due giocatori

Quarantuno anni, belga, Erik Lambrechts – la scelta dell’Uefa per la gara di Conference tra Panathinaikos e Fiorentina – è internazionale dal 2014 ma non ha grande esperienza con le coppe. Nel curriculum una sola partita di Europa League e tre di Champions. Vediamo come se l’è cavata ieri in Grecia.

I precedenti di Lambrechts con la Fiorentina

Seconda volta per il fischietto belga con i viola: Erik Lambrechts diresse già nel 2022 Hearts-Fiorentina di Conference che finì 0-3.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti de Weirdt e Monteny con Smet IV uomo, Van Driessche al Var e Boterberg all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Tete, Dodò e Moreno

Panathinaikos-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ graziato Maksimovic che meritava il giallo per un pestone. Al 39′ ammonito Tete per proteste. Al 45′ Comuzzo di testa manda sul palo, interviene Moreno che insacca il tap in: la rete prima viene convalidata, poi annullata dal VAR per fuorigioco. Al 78’ ammonito Dodò per proteste, stessa sorte al 93′ per Moreno. Dopo il recupero la gara finisce col successo per 3-2 dei greci. Regolari tutti e 5 i gol ma quanti errori individuali.