Conference League, Fiorentina-Puskas: le formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Archiviato il pareggio di Parma, la Fiorentina di Raffaele Palladino è pronta a fare il suo esordio in UEFA Conference League, dove affronterà la Puskás Akadémia in occasione della gara d’andata dei playoff. Calcio d’inizio previsto per giovedì 22 agosto alle ore 20 allo “Stadio Artemio Franchi” di Firenze: scopri qui di seguito le probabili formazioni e tutte le info utili per vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Puskás Akadémia

La Fiorentina di Raffaele Palladino, reduce dall’1-1 maturato al “Tardini” di Parma, si rituffa in campo internazionale per guadagnarsi l’accesso alla fase a gironi della Conference League. Una squadra ancora in costruzione, che ha rivoluzionato il proprio parco attaccanti nella sessione estiva di mercato, accogliendo Moise Kean, Andrea Colpani e Albert Gudmundsson, ultimo ad arrivare in ordine di tempo. Fondamentale, tra le mura amiche, indirizzare il discorso qualificazione, così da non correre rischi nel secondo round del doppio confronto in terra magiara.

La Puskás Akadémia, dal canto suo, arriva a questo match con più minuti nelle gambe e una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, avendo già giocato quattro partite nel massimo campionato ungherese. Capolista a punteggio pieno, anche grazie all’ultimo successo di misura contro l’MTK Budapest, si presenta al “Franchi” forte della vittoria in Conference con l’Ararat Armenia, eliminata nel turno precedente. La differenza di condizione fisica, alla lunga, potrà essere un fattore, ma il divario tecnico tra le due formazioni resta enorme. La Puskás Akadémia, peraltro, non è una società come tutte le altre: non vanta una vera e propria tifoseria, ma è la squadra del cuore del Governo, rappresentando la città natale di Viktor Orban, Premier ungherese.

Per quanto concerne le scelte, Palladino ripartirà dal suo 3-4-2-1, affidandosi al trio formato da Quarta, Pongracic e Ranieri, con il croato espulso contro il Parma e squalificato in campionato. In porta David De Gea, mentre capitan Biraghi dovrebbe essere preferito a Fabiano Parisi sulla corsia mancina. Sul lato opposto agirà il brasiliano Dodò. In mezzo al campo spazio a Mandragora e al neo acquisto Richardson, pagato 10 milioni di euro. A supporto di Kean, si muoveranno Colpani e Sottil, con Gudmundsson che potrebbe avere una chance a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Puskás Akadémia:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Richardson, Biraghi; Colpani, Sottil, Kean. All. R. Palladino.

PUSKAS AKADEMIA (4-2-3-1): Pecsi; Szolnoki, Maceiras, Stronati, Golla; Plsek, Ormonde-Otterwell; Levi, Soisalo, Nagy; Colley. All. Z. Hornyák.

Dove vedere Fiorentina-Puskás Akadémia in diretta tv e streaming

Fiorentina-Puskás Akadémia, in programma giovedì 22 agosto alle ore 20 allo “Stadio Artemio Franchi” di Firenze, sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sui canali Sky Sport e live in streaming su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Ampio pre gara su Sky Sport 24 e sul canale 251 di Sky, prima di lasciare spazio ai 90 minuti e alle voci dei protagonisti. Gli highlights saranno disponibili sul canale YouTube di Sky Sport poco dopo il fischio finale. Aggiornamenti in tempo reale su risultato, azioni salienti e tabellino finale, sui social della viola.

L’arbitro di Fiorentina-Puskás Akadémia

Sarà Willy Delajod l’arbitro di Fiorentina-Puskás Akadémia, partita che apre la stagione europea della viola. Il fischietto francese, internazionale da cinque anni, sarà coadiuvato dagli assistenti Erwan Finjean e Philippe Jeanne, mentre in sala Var ci saranno i connazionali Bastien Dechepy ed Eric Wattellier. Ruolo di Quarto Ufficiale affidato a Thomas Leonard. Per Delajod, si tratta del quarto incontro di Conference League, ma non ha mai incrociato le strade di Fiorentina e Puskás. Curiosità: in carriera, il classe ’92 originario di Cornier ha diretto per ben 19 volte il Paris Saint-Germain, assistendo a 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte dei capitolini.