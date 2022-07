Conference League, Fiorentina testa di serie ai playoff

28-07-2022 23:50

Si avvicina per la Fiorentina il momento di conoscere il nome dell’avversaria nel playoff di Conference League, il cui sorteggio è in programma il 2 agosto, che segnerà il ritorno dei viola in Europa dopo sei anni di assenza.

La squadra di Italiano scenderà in campo il 18 e il 25 agosto, quindi dopo che la Serie A sarà già iniziata, e sarà testa di serie nel sorteggio del percorso “non campioni”, che vedrà coinvolte 34 squadre.

Jovic e compagni affronteranno quindi una non testa di serie: evitato quindi il rischio di vedersela con formazioni come Villarreal, West Ham e Colonia, le insidie comunque non mancheranno, perché tra le possibili avversarie ci sono il Nizza e l’Anderlecht, ma anche l’Anversa di Radja Nainggolan e il Twente.

La fase a gironi è in programma dall’8 settembre al 3 novembre. La finale si giocherà il 7 giugno 2023 all’Eden Arena di Praga.