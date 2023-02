Conference League, la Fiorentina ne rifila quattro al Braga

I viola sbancano il Municipal grazie alle doppiette di Jovic e Cabral.

16-02-2023 20:49

Quinta vittoria consecutiva per la Fiorentina, che negli spareggi per gli ottavi di Confrence League spazza via il Braga 4-0 al Municipal. Finalmente i tifosi viola hanno potuto ammirare il miglio Jovic, autore di una doppietta: al 46′ il serbo sblocca il match di testa, al 60′ raddoppia dopo un bello scambio con Saponara e Amrabat.

La Fiorentina dilaga con la doppietta anche di Cabral: 3-0 con un tiro potente, quarta rete al 90′ che chiude il match. Decisiva per la vittoria dei viola l’espulsione di Tormena al 55′ per un brutto fallo su Jovic.