Conference League, la Fiorentina passa col brivido in semifinale

Dopo il 4-1 dell'andata, al Franchi i viola vanno sotto di tre gol con il Lech Poznan per poi trovare le reti qualificazione.

20-04-2023 20:47

Il largo successo della partita d’andata in Polonia lasciava forse fin troppo tranquilli. Ma nella gara di ritorno del Franchi la Fiorentina ha cercato in tutti i modi di complicarsi la vita e rischiare di finire ai supplementari contro il Lech Poznan. Ma così non è stato e per i viola di Vincenzo Italiano si possono aprire le porte delle semifinali di Conference League.

La Fiorentina, che aveva vinto 4-1 sette giorni fa fuori casa, è andata subito in svantaggio al 9′ con una bella girata di Afonso Sousa, bravo a sfruttare un errore di Venuti. Poi a inizio ripresa ecco il raddoppio degli ospiti con il calcio di rigore assegnato dopo check al Var per fallo di Terzic, tiro trasformato da Velde al 65′.

Subito dopo al 69′ il clamoroso tris del Lech Poznan con Sobiech, 0-3 che avrebbe portato la sfida ai tempi supplementari. La Fiorentina si è però svegliata e al 78′ ha realizzato il primo fondamentale gol da parte di Sottil, con un bello destro all’angolino.

Qualificazione poi serrata del tutto al 92′ con la rete di Castrovilli, al termine di una lunga azione dei viola nell’area avversaria. Il match termina così 2-3, con la Fiorentina che vince nel complesso per 6-4 e vola alle semifinali di Conference.