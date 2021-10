Conference League, Mourinho umiliato in Norvegia: il Bodo Glimt vince 6-1

21-10-2021 21:07

Storica. Non si può definire in nessun altro modo la bruttissima sconfitta della Roma di José Mourinho in Norvegia, messa sotto dal primo all’ultimo minuto contro il Bodo Glimt. Prestazione francamente imbarazzante dei giallorossi, che forse demoliti anche dalle rigidissime temperature del circolo polare artico, non hanno potuto niente contro l’arrembaggio norvegese. Da rimarcare la prova di Botheim, autore di 3 gol e 3 assist. Di Carles Perez l’unico, inutile gol della Roma.

La sconfitta costa alla Roma anche il primato nel girone, dove ora comanda proprio il Bodo Glimt con 7 punti davanti alla Roma con 6.

Il tabellino di Bodo Glimt-Roma 6-1:

BODO GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode (81′ Hoibraaten), Bjorkan; Fet (81′ Vetlesen), Berg, Konradsen (92′ Hagen); Solbakken (87′ Koomson), Botheim, Pellegrino (87′ Mugisha). All.: Knutsen.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Calafiori; Diawara (60′ Pellegrini), Darboe (46′ Cristante); Carles Perez, Villar (46′ Mkhitaryan), El Shaarawy (60′ Abraham); Borja Mayoral (46′ Shomurodov). All.: Mourinho.

ARBITRO: Ali Palabiyik (Turchia).

GOL: 8′ Botheim (B), 20′ Berg (B), 28′ Carles Perez (R), 52′ Botheim (B), 71′ Solbakken (B), 78′ Pellegrino (B), 80′ Botheim (B).

ASSIST: Fet (B, 1-0), Botheim (B, 2-0), Diawara (R, 2-1), Sampsted (B, 3-1), Botheim (B, 4-1), Botheim (B, 5-1), Pellegrino (B, 6-1).

