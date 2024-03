Le partite di oggi in Conference League: dove vedere Maccabi Haifa-Fiorentina

Il programma completo di tutte le gare d'andata degli ottavi di Conference League e come vedere le gare in tv: alle 18:45 c'è anche Ajax-Aston Villa

Ultimo aggiornamento 06-03-2024 14:34

È il momento degli ottavi di Conference League 2023/24, con le otto gare d’andata in programma oggi, giovedì 7 marzo. Riflettori puntati sulla Fiorentina, che affronterà il Maccabi Haifa in Ungheria. Si preannuncia tanto spettacolo anche nelle altre sfide, con l’Ajax che ospiterà l’Aston Villa e il Fenerbahce che se la vedrà con il Royale Union SG. Giovedì 14 marzo, invece, sarà il momento dei match di ritorno.

Conference League: le partite di oggi 7 marzo

Fischio d’inizio alle 18:45 per quattro sfide, tra cui quella tra Ajax e Aston Villa. I Lancieri, delusi dalla stagione in Eredivise, cercheranno di riscattarsi proprio in Conference, dopo aver superato i playoff contro il Bodo Glimt. Discorso differente per i Villains, considerati tra i favoriti per la vittoria finale e protagonisti di un buon momento anche in Premier, reduci da tre vittorie consecutive.

Allo stesso orario c’è Molde-Club Brugge, con i norvegesi che hanno superato lo spareggio travolgendo il Legia Varsavia e i belgi che hanno chiuso la fase a giorni a punteggio pieno nel gruppo D. Cresce l’attesa anche per Olympiakos-M. Tel Aviv, con il club greco che è tornato in carreggiata con l’arrivo di Mendilibar in panchina: sette vittorie consecutive, tra cui la vittoria nei playoff di Conference contro il Ferencvaros. Gli israeliani, invece, dominano la classifica del campionato israeliano, a +1 dal Maccabi Haifa.

Alla Merkur-Arena, infine, ci sarà Sturm Graz-Lilla, con i padroni di casa che sono arrivati in Conference mandando ko lo Slovan Bratislava ai playoff con un complessivo 5-1. La squadra di Fonseca è pronta a ripartire nel percorso europeo dopo la vittoria in Ligue 1 contro il Reims.

Tra le gare delle 21, c’è quella tra Dinamo Zagabria e PAOK. I croati sono arrivati agli ottavi dopo aver incredibilmente eliminato il Betis Siviglia nei playoff: ad attenderli c’è la compagine di Salonicco, prima nella Super League greca. L’unica italiana a prender parte nella Conference 2023/24 è la Fiorentina di Italiano, che dovrà vedersela con il Maccabi Haifa in campo neutro dati gli scontri in Israele. Proprio il club israeliano è arrivato agli ottavi dopo aver eliminato il Gent. Si preannuncia una gara emozionante anche tra Royale Union SG e Fenerbahce, entrambe in buon periodo di forma nei rispettivi campionati. Alle 21, sarà il momento anche di Servette–Plzen.

Tutte queste partite si possono vedere in diretta tv sia su Dazn (abbonati qui a Dazn), oppure su Sky (abbonati qui a Now).

18:45 Ajax-Aston Villa Conference League Dazn, Sky 18:45 Molde-Club Brugge Conference League Sky 18:45 Olympiakos-M. Tel Aviv Conference League Sky 18:45 Sturm Graz-Lilla Conference League Sky 21:00 Din. Zagabria-PAOK Conference League Sky 21:00 M.HAIFA-FIORENTINA Conference League Dazn, Sky 21:00 Royale Union SG-Fenerbahce Conference League Sky 21:00 Servette-Plzen Conference League Sky

