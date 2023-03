I ragazzi di Italiano si impongono 4-1 sul Sivasspor dopo l'1-0 dell'andata.

16-03-2023 20:43

Continua l’ottimo momento della Fiorentina, che col successo nel ritorno degli ottavi di Conference League contro il Sivasspor ottiene non solo i quarti, ma anche la sesta vittoria consecutiva tra campionato ed Europa.

Match che parte subito forte, con occasioni da una parte e dall’altra. A sbloccare il match però sono i padroni di casa al 35′: Erdogan Yesilyurt lascia partire un tiro potente sotto il sette, che non lascia scampo a Terracciano. La Fiorentina però reagisce subito e poco prima della fine del primo tempo pareggia i conti: Vural respinge la conclusione di Nico Gonzalez, Cabral è rapido di tap-in a insaccare la rete.

Il secondo tempo parte forte come il primo e al 63′ la Fiorentina indirizza la qualificazione: calcio d’angolo battuto da Mandragora a uscire, Milenkovic svetta più in alto di tutti e di testa manda il pallone verso l’angolino lontano, dove il portiere avversario non può proprio arrivare. Un ottimo modo del difensore per festeggiare le 200 presenze con i viola. Gli ospiti chiudono definitivamente i conti al 78′ con l’autogol di Goutas, che di testa insacca nella porta sbagliata cercando di passare la sfera al proprio portiere.

Dopo l’espulsione di Arslan per una brutta reazione su Mandragora, la Fiorentina ne approfitta per firmare il poker poco prima del recupero: Castrovilli, con un bellissimo tiro a giro, infila il pallone all’incrocio dei pali. Finisce così 4-1 il match per i viola, che volano ai quarti meritatamente.