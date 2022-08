Conference League: Twente ai playoff contro la Fiorentina

11-08-2022 22:36

Sarà il Twente l’avversario della Fiorentina nei playoff della Conference League. La squadra olandese di Enschede, che milita nell’Eredivisie, nel match di ritorno valido per il terzo turno preliminare del torneo ha battuto in casa i serbi del Cukaricki per 4-1, ma anche in trasferta gli olandesi si erano imposti per 3-1.

All’andata gli olandesi si erano imposti per 3-1. A decidere la partita odierna, dopo l’iniziale vantaggio serbo di Luka Adzic, le reti di Robin Propper, Michel Vlap, Mathias Kjoeloe e Christos Tzolis. La Fiorentina giocherà in casa contro il Twente giovedì 18 agosto e il 25 renderà la visita in Olanda.