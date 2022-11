Coni, Malagò: “Il 2022 ancora meglio del 2021”

14-11-2022 13:12

il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro del Coni presso la palestra monumentale di Palazzo H si è detto letteralmente entusiasta dell’anno che sta per concludersi: Mai abbiamo vinto così tanti titoli mondiali nelle discipline a squadre e individuali – ha dichiarato Malagò – E’ un record assoluto da quando esiste il Coni. Ogni mattina mi sveglio e guardiamo un grafico in cui vediamo la posizione rispetto agli altri paesi e nel 2021 sembrava che avessimo fatto un miracolo, eravamo secondi con gli Stati Uniti e primi in Europa per numero di vittorie”.

“Dissi che era difficile ripetersi – prosegue il Presidente del Coni – e invece nel 2022 ci siamo riusciti e siamo ancora lì, per una questione tecnica ci ha superato l’Australia, ma vincere una medaglia in Oceania rispetto all’Europa è più semplice. Merito dei tecnici e di tutti i gruppi militari sportivi”.