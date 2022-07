Contatti continui tra Roma e PSG per Wijnaldum

26-07-2022 11:03

La Gazzetta dello Sport delinea la situazione sulla trattativa tra Roma e Paris Saint Germain per acquisire le prestazioni di Georgino Wijnaldum. I capitolini stanno trattando ad oltranza con i campioni di Francia per cercare di arrivare a condizioni vantaggiose. Argomento di trattativa sono le clausole per il prestito e la partecipazione al pagamento degli emolumenti del club di Al-Khelaifi. Ciò che potrebbe andare a vantaggio della Rom è proprio il rapporto schietto e cordiale tra i due proprietari di club. Le sensazioni positive iniziano a trapelare ed un calciatore del calibro dell’olandese potrebbe fornire quel tasso di qualità ed esperienza che è mancato a lungo tempo alla formazione giallorossa.

