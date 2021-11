Tottenham, Antonio Conte: "Mercato? Prima valuto chi ho"

24-11-2021 15:25

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte fa il punto in vista del mercato invernale nel corso della conferenza stampa prima del match di Conference Leagli sloveni gue contro : “Non sto ancora pensando alla finestra di gennaio perché c’è ancora tempo, abbiamo numerosi impegni”. Nonostante le tantissime voci circolate nelle ultime settimane, il neo tecnico degli Spurs non vuole parlare di mercato; anche se tanti dei rumors delle ultime settimane riguardano principalmente calciatori che ha allenato come Brozovic dell’Inter o del campionato italiano come Franck Kessie. Il tecnico degli Spurs, che domenica ha trovato la prima vittoria in campionato, vuole prima valutare meglio la sua squadra: “Voglio fare le mie valutazioni sulla squadra che ho”.

OMNISPORT