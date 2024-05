Controlli sulle società di calcio: Abodi sconfitto dal no della Figc, il 20 maggio nuovo testo per una Authority

Marcia indietro del Ministro dello Sport sulla nuova agenzia di vigilanza economica e finanziaria sui club professionistici, sarà sostituita da un organismo indipendente

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Fallito il piano del Governo di creare un’agenzia di vigilanza economica e finanziaria sulle società di calcio e degli altri sport professionistici: nell’incontro tenuto oggi con la Figc e la Federbasket il Ministro dello Sport Abodi ha ritirato il progetto originale di riforma e annunciato che il 20 maggio verrà presentato un altro testo per la creazione di un’Authority indipendente. E intanto Gravina esulta.

Controllo sulle società di calcio: Abodi sconfitto

Le società di calcio e le altre società sportive professionistiche non verranno sottoposte a vigilanza economica e finanziaria da un’agenzia a sua volta controllata dal Governo. Il piano del Ministro dello Sport Abodi, contenuto in una bozza diffusa alle federazioni sportive e anticipata nei giorni scorsi da Repubblica, è tramontato nell’incontro che lo stesso Abodi ha tenuto oggi pomeriggio con i vertici della Figc e della Federbasket.

Le federazioni hanno ribadito il loro netto no alla riforma e di conseguenza Abodi – secondo quanto riferito oggi ancora da Repubblica – ha annunciato che l’organismo in questione non sarà più interno al Governo ma indipendente – “Faremo un’Authority”, le sue parole – anche se di nomina politica. Il nuovo testo verrà presentato il prossimo 20 maggio.

Controllo del Governo sulle società di calcio: il no della Figc

La virata del Governo rappresenta una vittoria per la Figc e i massimi organismi sportivi, che dopo essere entrati a conoscenza della bozza di riforma redatta da Abodi avevano immediatamente fatto suonare l’allarme, temendo una perdita di autonomia da parte dello sport italiano. Un timore ribadito dal presidente della Federcalcio Gravina anche nell’incontro di oggi.

Gravina ribadisce la contrarietà della Figc alla riforma di Abodi

In un lungo comunicato pubblicato sul proprio sito, la Figc ha ribadito la propria posizione. “Tale nuova realtà – dice la nota riferendosi al nuovo organismo governativo disegnato da Abodi – si pone in evidente contrasto con il divieto assoluto di interferenza politica negli ordinamenti e nelle attività della Figc, sancito dagli artt. 14 e 15 dello Statuto Fifa, al quale tutte le Federazioni devono obbligatoriamente attenersi, pena l’applicazione di possibili sanzioni. A questo, tenuto conto che l’attività inerente i controlli delle società professionistiche e le ammissioni ai campionati è sottoposta all’attenta vigilanza del Coni, si aggiungerebbe anche l’evidente contrasto con la regola 24.6 della Carta Olimpica, che impone al Coni di preservare la propria autonomia e resistere ad ogni tipo di pressione politica”.

Riforma, appuntamento al 15 maggio per la Lega Calcio

Il mondo del calcio spera di poter intervenire sul nuovo testo che verrà presentato il 20 maggio. Lo ha fatto chiaramente intendere il presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini: “La Lega Serie A resta contraria all’Agenzia governativa che è una ingerenza della politica e i rischi delle ingerenze sono sempre negativi – ha dichiarato Casini -, ma il ministro Abodi ha dato tempo per discutere dei correttivi. Ci ha anticipato che la norma verrà modificata e ci ha dato del tempo per parlarne e proporre alcuni aggiustamenti. Noi come Lega ne parleremo nell’assemblea del 15 maggio. Con Uefa e Fifa sono in corso dialoghi, ma quello è compito del presidente federale”.