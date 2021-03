Coppa America a New Zealand, Luna Rossa guarda avanti

I sogni di rimonta si sono infranti contro la brutale forza di New Zealand. La 36a edizione della Coppa America si è conclusa con la meritata vittoria dei Kiwi, bravi a non perdere mai la calma, confermandosi i migliori.

Con le spalle al muro, l’imbarcazione italiana ha provato il tutto per tutto nella decima regata. Buon avvio di Luna Rossa ma, con il passare dei minuti, New Zealand ha cambiato passo, trovando certezze e vittoria.

Vittoria che ha permesso ai neozelandesi di chiudere la pratica: 7-3 il risultato finale e quarto successo per i Kiwi in Coppa America negli ultimi 26 anni. A Luna Rossa resta il merito di averci provato.

Mai un’imbarcazione italiana aveva fatto così bene in una finale di Coppa America: “Complimenti a New Zealand, ha fatto un grande lavoro, ma tanti complimenti alla nostra squadra per tutto quello che ha fatto”, le parole di Checco Bruni.

Tanta amarezza ma anche la voglia di riprovarci, con le conferma, data dallo stesso Checco Bruni, della presenza del team italiano nella prossima edizione: “La storia non finisce qui. Patrizio Bertelli ha detto che vuole tornare. Abbiamo più esperienza torneremo. Grazie Italia”.

Si gode invece la vittoria Peter Burling, al secondo successo in Coppa America (come James Spithill): “Incredibile esperienza vedere così tanta gente che ci ha supportato. Davvero speciale. Un grande gruppo e una grande vittoria”.

OMNISPORT | 17-03-2021 07:31