Coppa America, sorteggiati i gironi: Messi contro Sanchez, date, info, dove vederla in tv

Parte il countdown per la Coppa America 2024 formato XXL: ben 16 le squadre al via. Girone tosto per il Brasile, l'Argentina di Messi pesca il Cile

08-12-2023 09:34

Siamo entrati già in clima Coppa America. Nella notte, a Miami, si è proceduto al sorteggio della fase a gironi dell’edizione 2024 della rassegna che andrà in scena dal 20 giugno al 14 luglio negli Stati Uniti. L’Argentina campione in carica trova il Cile di Sanchez, per il Brasile l’insidia Colombia.

Coppa America 2024, la novità: 16 squadre al via

Dopo l’ultimo trionfo dell’Argentina nel 2021, si è deciso di aumentare il numero delle partecipanti. E l’edizione 2024 si annuncia formato XXL, come quella del 2016. Sono infatti 16 le squadre ai nastri di partenza, di cui dieci sudamericane (Conmebol) e sei del Centro-Nord America (Concacaf). Per avere il quadro completo dei quattro gironi bisogna attendere il mese di marzo, quando si disputeranno gli spareggi tra Canada e Trinidad e Tobago e tra Honduras e Costa Rica, che stabiliranno le ultime due qualificate alla competizione.

Coppa America, i gironi: il Brasile rischia, c’è Sanchez per Messi

L’Argentina di Leo Messi, che insieme all’Uruguay vanta il maggior numero di successi (15), è capitata nel Girone A con Perù e Cile. Il ct Scaloni sarà ancora al timone dell’Albiceleste dopo vinto tutto? La Roja di Alexis Sanchez sta attraversando un momento di profonda crisi culminata con le recenti dimissioni del ct Berizzo.

Occhio, perché potrebbe aggiungersi il Canada di Jonathan David. Il Messico dell’ex Napoli Lozano spera di non avere problemi nel Girone B, mentre la Celeste, in gran spolvero grazie all’avvento dell’era Bielsa, non dovrà sottovalutare gli Stati Uniti. Tosto il Girone D, in cui un Brasile in enorme difficoltà dovrà vedersela con la Colombia.

Date e info tv: quello che c’è da sapere sulla Coppa America

Per la seconda volta la manifestazione sarà ospitata dagli Stati Uniti: si parte il 20 giugno 2024 con la finale in programma il 14 luglio all’Hard Rock Stadium di Miami. In totale sono previste 32 partite, 14 gli stadi interessati. Per quanto riguarda la copertura televisiva in Italia, bisognerà attendere ancora un po’: al momento i diritti dell’edizione 2024 della Coppa America non sono stati ancora acquistati.