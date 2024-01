Coppa d’Africa: Marocco scatenato, il Congo fermato dallo Zambia

Marocco in formato Mondiale alla prima in Coppa d'Africa: 3-0 alla Tanzania. Tutto in 4' tra Congo e Zambia. Oggi due big match: Costa d'Avorio-Nigeria ed Egitto-Ghana.

18-01-2024 10:15

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Marocco formato Mondiale anche in Coppa d’Africa. Debutto da sogno per i Leoni dell’Atlante, che hanno travolto 3-0 la Tanzania, candidandosi così a una delle principali favorite al trionfo finale. Nell’altro match che si è disputato ieri è finita 1-1 tra Congo e Zambia.

Coppa d’Africa, Marocco super all’esordio: Tanzania travolta

Dopo lo splendido e storico Mondiale in Qatar, che ha visto il Marocco infrangere ogni record relativo a una selezione africana con il quarto posto finale, i rossoverdi sono partiti col piede giusto anche in Coppa d’Africa. Tris alla Tanzania e vetta solitaria del Gruppo F. L’undici guidato da Walid Regragui ha aperto le danze al 30′ con Saiss, per poi dilagare in seguito all’espulsione di Miroshi al 70′. L’uno-due micidiale di Ounahi, che già aveva brillato in Qatar tanto da suscitare l’enorme interesse del Napoli, ed En Nesyri su assist dell’ex Inter Hakimi (77′ e 80′) ha consentito al Marocco di fissare il risultato sul 3-0.

L’altra gara del Gruppo F: Congo sprecone e lo Zambia strappa il pari

Tutto in quattro minuti tra Repubblica Democratica del Congo e Zambia, che passa in vantaggio al 23′ con Kangwa. L’attaccante della Stella Rossa è stato abile a sfruttare una follia del portiere avversario Mpasi-Nzau, beffato con un pallonetto dalla distanza. Il vantaggio dura poco, perché al 27′ il Congo pareggia con Wissa, che finalizza un ottimo spunto di Bakambu. I Leopardi del ct francese Sébastien Desabre ci provano, ma la squadra dell’ex allenatore del Chelsea Grant regge e strappa un punto prezioso. Al 60′ l’episodio che avrebbe potuto cambiare la storia del match: l’arbitro assegna un rigore al Congo, poi cancellato dopo l’intervento del Var.

Oggi due big match: Costa d’Avorio-Nigeria ed Egitto-Ghana

Programma imperdibile, quello odierno. Si parte alle 15:00 con Guinea Equatoriale-Guinea Bissau, ma è partire dalle 18:00 che la Coppa d’Africa s’infiamma. Tocca, infatti, ai padroni di casa della Costa d’Avorio, vittoriosi all’esordio, contro la Nigeria di Osimhen, che deve riscattare il deludente pareggio del debutto. Chi è chiamato al riscatto è anche l’Egitto della stella del Liverpool Momo Salah, che, alle 21:00, affronterà il Ghana, reduce dalla sconfitta con Capo Verde. I Faraoni, invece, si sono salvati per il rotto della cuffia contro Mozambico, pareggiando su rigore in pieno recupero.