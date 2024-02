Coppa d’Asia; al via i quarti con Australia-Corea del Sud chi è l’anti-Giappone? Il programma

Il programma dei quarti di finale della Coppa d'Asia. Ancora in lizza il Qatar campione in carica e il Giappone vice-campione che è il grande favorito

02-02-2024 09:55

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La Coppa d’Asia procede spedita per assegnare il suo diciottesimo verdetto della storia. Siamo giunti ai quarti di finale del torneo. Non tutte le big hanno finora rispettato i pronostici, ma sono ancora presenti la vincitrice e la seconda classificata della passata edizione. C’è infatti il Qatar, organizzatore dell’evento, che dovrà affrontare domani l’Uzbekistan. C’è lo straripante Giappone che sempre domani testerà le reali ambizioni dell’Iran. Oggi ci sono in programma Tagikistan-Giordania e Australia-Corea del Sud.

Tagikistan e Giordania le prime a scendere in campo

Come detto, si parte oggi con Tagikistan-Giordania. I Leoni persiani non si erano mai spinti fino a questo punto del torneo, per cui comunque vada sarà già un successo. Nel girone i ragazzi di Petar Šegrt si erano classificati secondi alle spalle del Qatar con 4 punti. Agli ottavi hanno poi eliminato grazie ai calci di rigore gli Emirati Arabi Uniti. Per la Giordania è invece la terza volta ai quarti, turno che non hanno mai superato. La Nazionale di Hussein Ammouta è stata una delle 4 terze ammesse dopo i gironi poi ha eliminato l’Iraq battendolo 3-2.

Australia-Corea del Sud: spazio solo per una

7 punti nel girone e un 4-0 rifilato all’Indonesia. Così l’Australia si è meritatamente conquistata i quarti di finale. Adesso le ambizioni degli oceanici passeranno dal confronto diretto con la Corea del Sud. Insomma, il livello si alza come inevitabile a questo punto della manifestazione. La squadra di Klinsmann ha eliminato agli ottavi l’Arabia Saudita di Roberto Mancini e prima ancora si era qualificata come seconda al girone alle spalle del Bahrein collezionando 5 punti. Appuntamento fissato per oggi alle 16.30.

Il Giappone ha trovato un bomber per sfidare l’Iran

Domani alle 12.30 toccherà invece al Giappone. Per anni si è raccontato della mancanza di un centravanti degno di nota per i Samurai Blu ed ecco che forse lo hanno trovato. Fin qui è stato determinante l’apporto dell’attaccante di proprietà del Feyenoord Ayase Ueda, autore già di 4 reti nel torneo. Il team di Hajime Moriyasu affronterà l’Iran del promesso sposo dell’Inter Mehdi Taremi , per fortuna dei nipponici assente per squalifica dopo il rosso rimediato con la Siria di un vecchio nerazzurro come Hector Cuper.

Strada in salita per l’Uzbekistan: c’è il Qatar

Chiudiamo con i padroni di casa nonché detentori del titolo del Qatar. Che fin qui non hanno sbagliato neppure un colpo. Girone passato con 9 punti, poi successo seppur di misura per mandare ko la Palestina. Anche con l’Uzbekistan i Marroni partiranno col favore del pronostico. I Lupi Bianchi dopo un discreto avvio hanno eliminato dalla competizione la Thailandia ma adesso sono chiamati ad una vera e propria impresa contro un avversario davvero complicato e che punta dritto al bis.

Il calendario dei quarti di finale

Le partite di oggi

ore 12:30 Tagikistan-Giordania

ore 16:30 Australia-Corea del Sud

Le partite di domani

ore 12:30 Iran-Giappone

ore 16:30 Qatar-Uzbekistan