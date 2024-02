Coppa d'Asia: La maledizione di Cuper con la Siria, Taremi gol e rosso ma l'Iran passa ai rigori

Il quadro completo dei quarti di finale: Cuper beffato anche stavolta a un passo dal trionfo, va avanti l'Iran del futuro bomber interista Taremi

01-02-2024 12:39

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Prosegue la fase ad eliminazione diretta della Coppa d’Asia, con Iran e Giappone che staccano il pass per i quarti di finale, battendo rispettivamente la Siria di Hector Cuper e il modesto Bahrain. La competizione entra nel vivo, con Taremi ancora protagonista, con l’Inter nel futuro.

Coppa d’Asia, l’Iran batte ai rigori la Siria

Qualificazione col brivido per l’Iran del CT Ghalenoei, che supera la Siria di Hector Cuper solo ai calci di rigore. Nuova sconfitta sul filo di lana per l’hombre vertical, vecchia conoscenza del calcio italiano, dove ha vissuto una sfortunata ma significativa esperienza sulla panchina dell’Inter di Moratti. Una maledizione per il tecnico argentino. Vincono Taremi e compagni, con il centravanti del Porto che ha rappresentato croce e delizia per la sua nazionale.

Per l’obiettivo di mercato della squadra di Simone Inzaghi, prima il gol del vantaggio iraniano dagli 11 metri, poi l’espulsione per doppia ammonizione nei minuti di recupero dei tempi regolamentari. Squadra ridotta in inferiorità numerica nei supplementari, ma Siria troppo stanca per affondare il colpo del ko. La lotteria dei calci di rigore ha premiato l’Iran, strafavorito alla vigilia, con l’errore di Youssef che ha condannato i diretti avversari.

Adesso, ai quarti di finale, la super sfida con il Giappone. Una sorta di finale anticipata per appassionati e addetti ai lavori, al pari di Australia-Corea del Sud.

Il Giappone vince e convince contro il Bahrain

Il Giappone si aggiudica il pass per i quarti della Coppa d’Asia e si conferma una delle grandi favorite per la vittoria finale del torneo. Una vittoria messa in discussione soltanto dall’autorete di Ueda, arrivato dopo il doppio vantaggio nipponico targato Doan e Kubo. Lo stesso Ueda, però, si è fatto perdonare pochi minuti più tardi, chiudendo la contesa con il gol dell’1-3. Successo importante per consolidare le certezze della selezione di Moriyasu.

11 gol segnati finora per il Giappone, che vanta un potenziale offensivo davvero interessante. Un 4-3-2-1 che riassume al meglio le caratteristiche degli attaccanti nipponici, sempre pronti ad inserirsi in area di rigore avversaria, con tempismo e straordinaria velocità. Non manca la fisicità, utile contro nazionali del calibro dell’Iran, che si presenterà di fronte ai giapponesi in occasione dei quarti di finale.

Il tabellone dei quarti della Coppa d’Asia

È ormai tempo di pensare al quadro dei quarti di finale della Coppa d’Asia, una volta archiviate le sfide degli ottavi e salutate nazionali importanti quali l’Iraq e l’Arabia Saudita di Roberto Mancini. Tra le sorprese più liete il Tagikistan, capace di eliminare gli Emirati Arabi Uniti, senza dimenticare i padroni di casa del Qatar, che affronteranno l’ambizioso Uzbekistan.

Australia-Corea del Sud e Iran-Giappone rappresentano, inevitabilmente, due finali anticipate, per blasone, storia e valori tecnici dei rispettivi organici. Sarà spettacolo a partire da domani.

Questi i quarti di finale della Coppa d’Asia: