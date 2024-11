Coppa Davis, Bertolucci teme soltanto gli Stati Uniti: “Doppio? Sinner più uno”. E sull'addio di Nadal spegne le polemiche

Paolo Bertolucci prova ad anticipare il match contro l’Argentina dell’Italia in Coppa Davis: “In questo momento siamo noi i favoriti ma questo non significa alzare il trofeo. Nadal un campione in campo e fuori”.

E’ il momento della Coppa Davis, da domani sarà il campo a parlare e a emettere i verdetti con l’Italia che affronta l’Argentina con il ruolo di favorita ma anche con il compito di difendere il titolo conquistato un anno fa. Dopo un 2024 che è stato forse il migliore della storia del tennis italiano, gli azzurri sono chiamati a una nuova impresa.

Bertolucci e l’addio di Nadal

La Coppa Davis 2024 sarà ricordata anche e forse soprattutto come il momento in cui Nadal ha dato l’addio al tennis professionistico. L’eliminazione della Spagna e l’ultimo match con ko del campione maiorchino hanno fatto piangere Malaga in una serata che resterà nella storia. E nel corso del suo intervento a “Tutti Convocati”, Paolo Bertolucci omaggia il campione spagnolo: “Ci lascia tennisticamente il più grande di tutti i tempi sulla terra battuta e uno dei più grandi in assoluto, ma anche per comportamento, per come si è sempre proposto in campo e fuori dal campo, una persona veramente eccezionale. Quando i grandi devono alzare bandiera bianca c’è chi smette dopo un trionfo, chi invece si trascina ma bisogna sempre rispettare. Io ho smesso un anno prima perché dovevo fare il tour gastronomico. Ho deciso perché non ce la facevo più a fare diete”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Italia favorita in Davis

Domani l’Italia scenderà in campo per i quarti di finale della Coppa Davis nel match contro l’Argentina e per l’ex capitano Bertolucci lo fa vestendo il ruolo di favorita: “Siamo favoriti ma essere favoriti non vuol dire alzare il trofeo però siamo in buona posizione, quando hai un giocatore come quello lì lo puoi mettere in porta, come centravanti, terzino e la squadra gira. Quindi è un grosso vantaggio, poi Berrettini e Musetti sono dei numeri 2 di ottimo livello così come il doppio. Noi entriamo in campo da favoriti ma per esempio gli Stati Uniti sono una buonissima squadra. Vediamo quello che succede, della Spagna non avevo assolutamente paura. Secondo me siamo in finale poi domenica ce la giochiamo”.

Sinner in campo anche in doppio

Sinner rappresenta la punta di diamante della squadra azzurra, il suo contributo un anno fa è stato essenziale per conquistare la Coppa Davis e per Bertolucci non deve cambiare e vuole l’altoatesino in campo anche in doppio: “Sinner in questo momento è fuori categoria, alle Finals ha subito il break una sola volta, non ha mai perso un set e questo contro i migliori otto al mondo. E’ come dare un secondo al giro in Formula 1. Il doppio? Io metto in campo Sinner più uno, vado da lui e gli dico questa è la racchetta, dimmi chi vuoi e lo metto in campo. E’ inutile che gli metto di fianco uno con cui ha dei dubbi, a sinistra o a destra. Se gli altri non sono contenti prendono la coppa lo stesso e giocano la prossima volta”.

Coppa Davis: il tabellone completo