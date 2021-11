Coppa Davis 2021, super Sinner: Italia avanti 2-0 sugli Usa

26-11-2021 19:15

Inizio migliore delle finali del Gruppo Mondiale di Coppa Davis non poteva esserci per l’Italia: nel primo singolare della prima sfida del gruppo E contro gli Stati Uniti al Pala Alpitour di Torino il beniamino di casa Lorenzo Sonego ha battuto col punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e mezza il gigante statunitense Reilly Opelka portando così in vantaggio gli azzurri. Nel secondo singolare Jannik Sinner ha travolto John Isner in due set, con gli eloquenti parziali di 6-2, 6-0.

Coppa Davis 2021: Sonego in un’ora e mezza batte Opelka e l’Italia va sull’1-0 contro gli Stati Uniti

Il primo set va via molto veloce nei primi sei game, poi nel settimo è Sonego a dover affrontare una palla break, la salva e quindi nel game successivo Opelka gioca in maniera disastrosa andando sotto 15-40, salva le due palle break ma poco dopo non può nulla sulla terza e Lorenzo chiude il set tenendo la battuta a 15. Una sola palla break in tutto il secondo set e a salvarla è Opelka, si va al tie-break nel quale solo Opelka perde un punto al servizio proprio aul primo punto, Sonego vince il “game decisivo” 7-4 chiudendo il match con una volée di dritto vincente.

Coppa Davis 2021: Italia-Stati Uniti 2-0, Sinner da urlo contro Isner, battuto in un’ora

Il fresco top ten non lascia scampo al gigante Isner, confermando di essere in grande forma: il classe 2001 sovrasta l’americano nel primo set grazie ai break nel terzo e nel settimo gioco. Nel secondo parziale lo lascia addirittura a zero, dominando totalmente la sfida: Sinner è stato irresistibile sia nel servizio che in risposta, contro un Isner non in grandissima condizione.

Coppa Davis 2021: Italia-Stati Uniti, in corso il doppio. Seguiranno aggiornamenti

