Coppa Davis, l’Italia si qualifica se... dove vedere Italia-Svezia in tv e in streaming

Gli azzurri ancora vivi grazie al successo ottenuto ieri contro il Cile. Ma per arrivare alle Finals di Malaga potrebbe non bastare battere la Svezia

16-09-2023 09:48

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Siamo ancora vivi! Questo ha detto l’esibizione offerta dall’Italia nella giornata di ieri contro il Cile. Ma non basta questo per poter consentire agli azzurri impegnati in Coppa Davis di strappare il pass per le Finals di Malaga in programma nel mese di novembre. C’è ancora un altro match da disputare, previsto per domani contro una Svezia apparsa fino a questo momento tutt’altro che irresistibile. Ma c’è un caso in cui neppure una vittoria salverebbe il team guidato da Filippo Volandri. Andiamo a vedere cosa serve per centrare la qualificazione.

Cile strapazzato con Sonego mattatore: l’Italia c’è ancora

Il terribile esordio contro il Canada (uno 0-3 che non lasciava appigli ai quali aggrapparsi) rischiava di costare davvero caro all’Italia. Invece in Coppa Davis gli azzurri hanno saputo riscattarsi prontamente, battendo il Cile 3-0 a Bologna e rientrando pienamente in corsa per un posto alla fase successiva della competizione.

Il mattatore di giornata è stato senza dubbio Lorenzo Sonego, che non solo ha vinto il proprio incontro al cospetto di Nicolas Jarry ma si è anche imposto accanto al collega Lorenzo Musetti nel doppio contro Barrios/Tabilo.

Cosa serve agli azzurri per qualificarsi

Nel Girone A mancano soltanto due incontri. Uno si disputerà oggi, tra Canada e Cile e l’altro è invece in programma per domani a partire dalle 15 tra Italia e Svezia. Chiaro che la giornata di oggi sia già potenzialmente decisiva. Se il Canada dovesse battere il Cile all’Italia potrebbe anche bastare una sconfitta di misura (1-2) contro la Svezia.

Diverso è il discorso se la rappresentativa sudamericana dovesse invece prevalere su quella nordamericana. In caso di 3-0 per Jarry e company gli azzurri sarebbero spacciati. Se invece il risultato fosse un più equilibrato 2-1 ecco che allora ci sarebbe una speranza per i ragazzi di Volandri ai quali basterebbe vincere.

Il punto sulla Svezia, prossimo avversario

In attesa di capire se il Canada farà il suo dovere contro il Cile, è bene proiettarsi sulla gara che vedrà impegnati gli azzurri contro una formazione di fatto già spacciata. La Svezia si è presentata a Bologna senza il suo giocatore più rappresentativo, Mikael Ymer, e col fratello Elias, che nel ranking occupa la posizione n.175, proposto come star della comitiva.

Il team nordeuropeo ha perso tutte le partite sin qui giocate, dimostrandosi non pronto per una competizione che nella storia invece li ha visti prevalere addirittura 7 volte. Altri tempi, la prossima sfida è certamente alla portata di un gruppo come quello azzurro, pur privo di Sinner e Berrettini.

Dove vedere Italia-Svezia

Sarà un pomeriggio piuttosto lungo che prenderà il via già dalle 15 con l’inizio di Italia-Svezia, confronto decisivo per la qualificazione alle Finals di Malaga (salvo clamorose novità da Canada-Cile). Sarà possibile seguire l’evento sia in chiaro su Rai Due che sulla piattaforma di Sky con i canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis interamente dedicati. In streaming, invece, bisogna fare affidamento sulle app di NOW, SkyGo e RaiPlay.