Coppa Italia 2020, dove vedere le partite delle semifinali in tv

La Coppa Italia 2019-20 è ormai alle battute finali. Le magnifiche quattro che si contendono la vittoria del trofeo sono le squadre più tifate ma non le squadre leader in campionato. Se infatti Juventus e Inter, il tandem di testa della Serie A, si presentano alle semifinali con il rango di favoritissime, a far loro compagnia ci sono Napoli e Milan, due grandi deluse del campionato. Mancano all’appello la Lazio (vincitrice uscente) eliminata dal Napoli e l’Atalanta (impegnata tra l’altro negli ottavi di Champions) che è stata eliminata dalla Fiorentina, a sua volta eliminata dall’Inter in modo molto rocambolesco.

Le semifinali di Coppa Italia sono partite a doppio turno, contrariamente a quanto previsto fino ai quarti di finale. La prima partita in programma è Inter-Napoli (le probabili formazioni) in programma il 12 febbraio, mentre il 13 febbraio è previsto un altrettanto interessante Milan-Juventus. Di fronte quindi in entrambi i casi una protagonista annunciata e una delusa, ma i match sono ovviamente apertissimi anche perché per Napoli e Milan entrano in gioco motivazioni molto forti visto il campionato deludente e l’inevitabile turnover che Inter e Juve sono costrette a operare.

Dove vedere Inter-Napoli e Milan-Juve semifinali di Coppa Italia 2019-20 in tv e streaming

Le partite di Coppa Italia sono interamente trasmesse in chiaro dalla Rai, per cui non serve sottoscrivere particolari contratti con le pay-tv. Se si vuole vederle in streaming, la trasmissione avviene in diretta su RaiPlay.

Inter-Napoli

Mercoledì 12 febbraio, ore 20.45 su RaiUno

Milan-Juventus

Giovedì 13 febbraio, ore 20.45 su RaiUno

Giovedì 13 febbraio, ore 20.45 su RaiUno

Juventus-Milan

Mercoledì 4 marzo, ore 20.45 su RaiUno

Mercoledì 4 marzo, ore 20.45 su RaiUno

Napoli-Inter

Giovedì 5 marzo, ore 20.45 su RaiUno

Giovedì 5 marzo, ore 20.45 su RaiUno

VIRGILIO SPORT | 12-02-2020 12:10