Coppa Italia 2021-2022, Inter-Empoli: le probabili formazioni

19-01-2022 08:58

Calcio d’inizio stasera alle 21 per la sfida tra Inter ed Empoli che vale gli ottavi di finale della Coppa Italia. Chi vincerà al Meazza sfiderà nei quarti il prossimo 9 febbraio la vincente di Roma-Lecce, in campo domani sera all’Olimpico.

Inzaghi dovrebbe lanciare Cordaz al posto di Handanovic, in difesa ancora D’Ambrosio con De Vrij e Ranocchia. Sulle fasce torna Dimarco dall’inizio e Darmian dall’altra parte, squalificato Brozovic: il croato sarà rimpiazzato da Vidal. Davanti Lautaro-Correa.

Tanti dubbi per Andreazzoli: in porta Furlan, dietro dovrebbe esserci Viti al fianco di Romagnoli con Fiamozzi a destra e Marchizza a sinistra. A centrocampo Asllani probabilmente con Stulac e uno tra Bandinelli e Zurkowski. In attacco Bajrami in vantaggio su Henderson.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Cordaz; D’Ambrosio, Ranocchia, De Vrij; Dimarco, Vidal, Gagliardini, Vecino, Darmian; J. Correa, L. Martinez. ALL.: S. Inzaghi.

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Stojanovic, Viti, S. Romagnoli, Fiamozzi; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, L. Mancuso. ALL.: Andreazzoli.

