Coppa Italia 2021-2022, Inter-Roma: le probabili formazioni

Archiviata la giornata numero 24 nel campionato di Serie A, è già ora di tornare in campo per i quarti di finale di Coppa Italia. Questa sera a San Siro andrà in scena Inter-Roma, in attesa poi delle sfide Milan-Lazio, Atalanta-Fiorentina e Juventus-Sassuolo.

Entrambi i tecnici potrebbero optare per un moderato turn over. Nell’Inter ci sarà comunque ancora Handanovic in porta a guidare il terzetto difensivo che dovrebbe esser composto ancora da Skriniar, De Vrij e Bastoni, con d’Ambrosio che però scalpita. A centrocampo potrebbero cambiare i due interpreti sulle fasce con Darmian e Dimarco preferiti a Dumfries e Perisic. In attacco probabile Sanchez al posto di Lautaro.

Tra i giallorossi invece sarà Rui Patricio a guidare le operazioni del trio difensivo composto da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci dovrebbero essere Karsdorp e Vina sulle fasce al posto di Maitland Niles. Con lui, in panchina, dovrebbe accomodarsi anche Cristante: sicuri del posto Oliveira e Mkhitaryan, ballottaggio aperto tra Veretout e Pellegrini, pronto per essere convocato e tornare anche dal 1′.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Sanchez. All. Inzaghi.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Sergio Oliveira, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Josè Mourimho.

