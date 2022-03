Coppa Italia 2021/2022, Milan-Inter: le formazioni ufficiali

01-03-2022 20:29

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Inter, partita valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Il Milan ha superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto sfide ad eliminazione diretta contro l’Inter in Coppa Italia. Tuttavia, i nerazzurri hanno trovato il successo in cinque delle ultime otto gare contro i rossoneri nella competizione, inclusa la più recente, il 26 gennaio 2021, decisa da un calcio di punizione diretto di Christian Eriksen al 97° minuto di gioco (dopo i gol di Lukaku e Ibrahimovic).

Ecco le scelte dei due allenatori Stefano Pioli e Simone Inzaghi:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

