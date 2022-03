Coppa Italia 2021-2022, Milan-Inter: le probabili formazioni

01-03-2022 08:13

Iniziano questa sera le semifinali della Coppa Italia. A San Siro andrà in scena il derby di Milano tra MIlan e Inter. Entrambe le formazioni cercano di mettere da parte il periodo poco esaltante in campionato cercando la vittoria.

Nel Milan mancherà per squalifica a centrocampo Tonali, al suo posto agirà Bennacer al fianco di Kessie. In attacco spazio ancora a Giroud vista l’assenza di Ibrahimovic, alle sue spalle Messias, Leao e probabilmente Krunic e non Diaz

L’Inter risponde col tandem offensivo Lautaro-Dzeko. In mediana confermatissimi Brozovic, Barella e il grande ex Calhanoglu, esterni di centrocampo Dumfries e Perisic.

PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

