Coppa Italia 2021-2022, Udinese-Crotone: le probabili formazioni

14-12-2021 08:55

Sfida delicata di Coppa Italia alla Dacia Arena tra Udinese e Crotone. Entrambe le formazioni infatti hanno cambiato allenatore nella scorsa settimana.

Il Crotone al momento è sicuramente più preoccupato di evitare una doppia retrocessione consecutiva visto il terzultimo posto nella serie cadetta e una striscia aperta di cinque sconfitte consecutive che hanno portato all’addio a Marino e al ritorno in panchina di Modesto che non dovrebbe stravolgere la formazione pitagorica.

Per quanto invece riguarda l’Udinese, il cambio in panchina, non ha prodotto una vittoria che manca da inizio novembre ma un prezioso pareggio 1-1 contro il Milan che ha permesso ai friuliani di fare un altro passo in avanti verso la salvezza. Tra le fila dei padroni di casa, unico indisponibile Pereyra. Spazio a Samir, squalificato in campionato. Chance dal 1′ nel tridente anche per Pussetto, Forestieri e Nestorovski.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, De Maio, Samir; Soppy, Samardzic, Jajalo, Makengo, Zeegelar; Success, Pussetto. All. Cioffi.

CROTONE (3-5-2): Contini; Mondonico, Canestrelli, Cuomo; Giannotti, Donsah, Estevez, Schirò, Sala; Maric, Kargbo. All. Marino.

