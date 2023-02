Coppa Italia 2022-2023, Fiorentina-Torino: le probabili formazioni

Al Franchi si ritrovano a distanza di pochi giorni viola e granata: questa volta è partita da dentro o fuori con vista sulle semifinali

01-02-2023 08:14

Seconda partita dei quarti di finale di Coppa Italia oggi pomeriggio alle 18: in campo Fiorentina e Torino. Italiano non ha inserito Amrabat nella lista dei convocati, al suo posto potrebbe esserci Mandragora. Ipotesi tridente: Gonzalez, Jovic e Saponara. Il Torino, invece, deve rinunciare in difesa allo squalificato Djdji, con Schuurs che lo sostituisce. In attacco, l’unica punta sarà Sanabria.

Andiamo a vedere le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-3-2-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonavanentura, Mandragora Barak; Gonzalez, Saponara; Jovic. All.: Italiano.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.