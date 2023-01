Coppa Italia 2022-2023, Lazio-Bologna: le probabili formazioni

19-01-2023 09:40

Lazio e Bologna, la partita di Mihajlovic: biancocelesti e rossoblu provano a guadagnarsi il quarto di finale che con ogni probabilità le vedrà opposte alla Juventus.

Sarri non ha a disposizione per qualche settimana Immobile, di nuovo infortunato: toccherà quindi a Felipe Anderson fare le veci da finto nueve, con al suo fianco il veterano Pedro e il baby Romero, decisivo prima della sosta nella gara contro il Monza; torna tra i pali Maximiano, espulso dopo una manciata di minuti all’esordio, con Milinkovic-Savic a tenere le redini della mediana, dove avrà spazio Vecino. Thiago Motta è anch’esso senza il centravanti, senza la boa Arnautovic (e Sansone) gli emiliani lanceranno Barrow in ripartenza, sfruttando magari lo stato di forma che favorisce Orsolini negli inserimenti.

Queste le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Luis Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Vecino; Romero, Felipe Anderson, Pedro. All.: Sarri.

Bologna (4-2-3-1): Skourupski; Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso; Schouten, Moro; Orsolini, Dominguez, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta.

Le squadre cominceranno la partita alle ore 18,00: dirigerà all’Olimpico il Sig. Baroni di Firenze.