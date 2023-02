Coppa Italia 2022-2023, Roma-Cremonese: le formazioni ufficiali

Sarà Belotti a guidare la truppa di Mourinho, spalleggiato da Pellegrini e Volpato: Ballardini cerca un'altra impresa dopo quella contro il Napoli.

01-02-2023 20:31

Ghiotta occasione per la Roma, che accoglie all’Olimpico la ‘Cenerentola’ Cremonese, ancora a secco di vittorie in Serie A, per raggiungere la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Tocca a Belotti trascinare l’attacco giallorosso, con il supporto di Pellegrini e Volpato: rifiatano Smalling in difesa e Matic a centrocampo; i grigiorossi, che hanno eliminato nel turno precedente a domicilio la capolista Napoli nella lotteria dei rigori, regalano al romanista Afena-Gyan l’opportunità di mettersi in mostra, al suo fianco i ‘colossi’ Dessers, battuto con il Feyenoord a Tirana, e Tsadjout.

Queste le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Volpato; Belotti. Alle natore: Mourinho.

Cremonese (4-3-3): Sarr; Ferrari, Aiwu, Bianchetti, Ghiglione; Pickel, Castagnetti, Meité; Tsadjout, Dessers, Afena-Gyan. Allenatore: Ballardini.

Calcio d’inizio alle 21, dirige il Sig. Fabbri di Ravenna: i giallorossi, che sono secondo nell’albo d’oro della manifestazione con nove successi conquistati, non vincono però dal 2008; sono nove anche le loro sconfitte in finale.