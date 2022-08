07-08-2022 23:07

Parma e Monza conquistano il pass per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Gli emiliani, che militano in Serie B, hanno piegato per 2-0 la Salernitana, di una categoria superiore, grazie alle reti di Camara e Mihaila.

I brianzoli si sono imposti invece per 3-2 contro il Frosinone: la squadra di Stroppa, avanti per 2-0 grazie a due rigori di Valoti e Caprari, è stata raggiunta nella ripresa dai gol di Haoudi e Jone. Nel finale di partita è arrivato il decisivo 3-2 di Gytkjaer.