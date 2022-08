Coppa Italia: avanti Udinese, Sampdoria, Cagliari e Cittadella

05-08-2022 23:48

Quattro partite nella prima giornata dei 32esimi di Coppa Italia.

Nel primo match di giornata, il Cagliari batte il Perugia 3-2 in una bellissima sfida che sa di antipasto tra due delle squadre più attrezzate per affrontare al meglio la stagione di Serie B. Successo in rimonta per i sardi, passati in vantaggio dopo soli due minuti con Altare. Melchiorri e Di Serio la ribaltano, ma nei 10 minuti finali Lapadula e Viola regalano la qualificazione ai 16esimi di Coppa ai rossoblù.

L’Udinese fa meno fatica, ma rischia comunque contro il FeralpiSalò. Finisce 2-1 alla Dacia Arena, con Deulofeu e Success a portare avanti i friulani. Serve solo a dimezzare le distanze la rete di Siligardi.

Brividi per la Sampdoria di Marco Giampaolo, che vince ‘di rigore’ contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Non solo il penalty della vittoria realizzato da Sabiri, ma anche i guantoni di Audero a parare quello calciato da Cicerelli a un minuto dal 90°, scongiurando i tempi supplementari e congelando così l’1-0 fino al triplice fischio.

L’extra time non lo hanno evitato invece Lecce e Cittadella: dopo 120 minuti di battaglia i veneti sono riusciti ad espugnare il Via del Mare per 3-2. I gol di Strefezza e Asencio portano la sfida ai supplementari, dove a deciderla a sorpresa è il subentrato Tounkara, autore di una doppietta lampo nel primo tempo supplementare. Colombo accorcia le distanze prima dell’inizio del secondo extra time, ma il suo gol non basta ai salentini.

Domani in campo: Pisa – Brescia, Spezia – Como, Empoli – Spal e Torino – Palermo.