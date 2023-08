Coppa Italia, Catanzaro-Foggia apre il torneo: il programma e dove vederlo in tv

Al via i preliminari della Coppa Italia con Catanzaro-Foggia: il programma completo in vista del primo turno del torneo e dove seguire i match in tv

05-08-2023 12:45

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

L’edizione della Coppa Italia 2023-2024 è pronta a partire. Si comincia dal turno preliminare con le neopromosse in Serie B in campo contro le protagoniste dello scorso campionato di Serie C e la vincente della coppa di categoria. Si affronteranno in scontri a eliminazione diretta, con partite secche a ogni turno, tranne le semifinali. Ad aprire le danze saranno Catanzaro e Foggia oggi 5 agosto alle ore 18.00. Una sfida che lo scorso anno ha dato spettacolo.

Coppa Italia, via con i preliminari: il programma

Il torneo partirà con i preliminari, prima di entrare nel vivo con tutte le squadre di Serie B e Serie A. Non solo Catanzaro-Foggia, nel weekend si sfideranno anche Reggiana-Pescara, FeralpiSalò-Vicenza e Cesena-Entella. Definito questo quadro, la prossima settimana inizierà il primo turno della Coppa Italia con tanti match interessanti ed equilibrati.

FASE PRELIMINARE



Catanzaro-Foggia 5 agosto

Reggiana-Pescara 6 agosto

FeralpiSalò-Vicenza 6 agosto

Cesena-Entella 6 agosto

PRIMO TURNO

Frosinone-Pisa 11 agosto

Genoa-Modena 11 agosto

Udinese-da definire 11 agosto

Bologna-da definire 11 agosto

Empoli-Cittadella 12 agosto

Bari-Parma 12 agosto

Verona-Ascoli 12 agosto

Cagliari-Palermo 12 agosto

Salernitana-Ternana 13 agosto

Sassuolo-Cosenza 13 agosto

Lecce-Como 13 agosto

Monza-da definire 13 agosto

Cremonese-Crotone 14 agosto

Sampdoria-Sudtirol 14 agosto

Spezia-Venezia 14 agosto

Torino-da definire 14 agosto

Coppa Italia, dove vederla in tv e in streaming

I match dei preliminari di Coppa Italia non saranno trasmessi in tv e neanche in streaming. Mediaset ha acquisito i diritti del torneo a partire dal primo turno con gare in diretta su Canale 20 o Italia 1. I tifosi del Catanzaro e del Foggia, dovranno quindi sperare di qualificarsi alla fase successiva contro l’Udinese per potere seguire la propria squadra sullo schermo. Sarà possibile fruire dell’evento anche in streaming su Infinity.

DOVE VEDERE CATANZARO-FOGGIA

Partita: Catanzaro-Foggia

Catanzaro-Foggia Data: 5 agosto

5 agosto Orario: 18:00

18:00 Canale tv: nessuno

nessuno Streaming: nessuno

DOVE VEDERE LA COPPA ITALIA DAL PRIMO TURNO

Diretta tv : Mediaset, Italia 1 o Canale 20

: Mediaset, Italia 1 o Canale 20 Streaming : Infinity

: Infinity 11/08/2023 Venerdì 17.45 FROSINONE-PISA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 18.00 UDINESE-CATANZARO/FOGGIA Italia 1

11/08/2023 Venerdì 21.00 GENOA-MODENA Canale 20

11/08/2023 Venerdì 21.15 BOLOGNA-CESENA/V. ENTELLA Italia 1

12/08/2023 Sabato 17.45 EMPOLI-CITTADELLA Canale 20

12/08/2023 Sabato 18.00 BARI-PARMA Italia 1

12/08/2023 Sabato 21.00 HELLAS VERONA-ASCOLI Canale 20

12/08/2023 Sabato 21.15 CAGLIARI-PALERMO Italia 1

13/08/2023 Domenica 17.45 SALERNITANA-TERNANA Canale20

13/08/2023 Domenica 18.00 SASSUOLO-COSENZA Italia 1

13/08/2023 Domenica 21.00 LECCE-COMO Canale 20

13/08/2023 Domenica 21.15 MONZA-REGGIANA/PESCARA Italia 1

14/08/2023 Lunedì 17.45 CREMONESE-CROTONE Canale 20

14/08/2023 Lunedì 18.00 SAMPDORIA-SÜDTIROL Italia 1

14/08/2023 Lunedì 21.00 SPEZIA-VENEZIA (A CESENA) Canale 20

14/08/2023 Lunedì 21.15 TORINO-FERALPISALO’/LR VICENZA Italia 1

Catanzaro-Foggia, i precedenti

Catanzaro e Foggia si affronteranno per la 72° volta nella loro storia. Questi i precedenti in tutte le serie e coppe professionistiche: 2 in Serie A, 24 in Serie B, 30 in Serie C (3° livello), 8 in Serie C/2 (4° livello), 5 in Coppa Italia e 2 in Coppa Italia di Serie C. I pugliesi rappresentano così l’avversario incontrato più volte nella storia. Il bilancio vede i rossoneri nettamente in vantaggio con 32 vittorie e 88 gol realizzati contro le 22 vittorie e 81 reti della squadra di Vivarini.

Nella scorsa stagione i giallorossi sono rimasti imbattuti contro i satanelli, pareggiando 0-0 allo Zaccheria e vincendo 2-1 al Ceravolo. Ora però il match si disputerà allo stadio Razza di Vibo Valentia, visti i lavori di ammodernamento nella casa del Catanzaro, per rendere l’impianto conforme alla Serie B.