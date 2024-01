Coppa Italia: chi gioca in casa semifinale d’andata, date e formula con vista Supercoppa

Scelti gli slot delle date delle semifinali di Coppa Italia. Lazio e Atalanta giocheranno il ritorno in casa. Le novità della prossima Supercoppa

12-01-2024 10:25

Le semifinali di Coppa Italia sono state definite con la vittoria della Juventus in casa per 4-0 contro il Frosinone. I bianconeri, guidati da Massimiliano Allegri, affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri, che ha ottenuto il passaggio del turno battendo la Roma nel derby. Nell’altra semifinale, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini se la vedrà con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Inoltre, con Atalanta o Fiorentina in semifinale di Coppa, vedremo sicuramente una delle due squadre (la vincente che arriverà in finale) nella prossima edizione di final four di Supercoppa italiana, qualora venisse confermato il format. Tutte le novità e gli intrecci tra i club di Serie A e Coppa Italia che parteciperanno ‘sicuramente’ alla prossima Supercoppa italiana.

Coppa Italia: il vantaggio del ritorno in casa per Lazio e Atalanta

Il regolamento prevede che le squadre meglio classificate nel campionato precedente giochino la partita di ritorno in casa. Di conseguenza, la Lazio dopo la vittoria ricca di polemiche in Coppa Italia contro la Roma, essendosi classificata al secondo posto l’anno scorso in Serie A, ospiterà la Juventus all’Olimpico per la gara di ritorno (andata all’Allianz Stadium di Torino). Analogamente, l’Atalanta, che è arrivata davanti la Fiorentina in Serie A, giocherà la seconda partita contro i viola davanti al proprio pubblico al Gewiss Stadium (andata al Franchi).

Coppa Italia: le date delle semifinali andata e ritorno

Le date ufficiali delle semifinali saranno ufficializzate prossimamente. Tuttavia, le partite di andata sono già state fissate per il 3 aprile, mentre quelle di ritorno si giocheranno il 24 aprile. Le partite non si svolgeranno nello stesso giorno; pertanto, una delle due potrebbe essere anticipata o posticipata a martedì o giovedì.

