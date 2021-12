Coppa Italia: gli squalificati per gli ottavi di finale

17-12-2021 12:05

Archiviati i sedicesimi di finale della Coppa Italia, il giudice sportivo ha emesso la sentenza sugli squalificati,

Sono tre i calciatori squalificatiche salteranno gli ottavi di finale per squalifica, dopo le gare disputate in questa settimana valide per i sedicesimi di finale. Si tratta di Andrea La Mantia (Empoli), Giacomo Calò (Benevento) e Julian Chabot (Sampdoria).

La Mantia e Chabot non saranno quindi a disposizione per gli ottavi di finale, rispettivamente contro Inter e Juventus.

Questo il quadro che si è delineato degli ottavi di finale: le gare di giocheranno nel mese di gennaio e a spiccare è senza dubbio quella tra Napoli e Fiorentina.

Juventus – Sampdoria

Sassuolo – Cagliari

Napoli – Fiorentina

Atalanta – Venezia

Milan – Genoa

Lazio – Udinese

Roma – Lecce

Inter – Empoli

OMNISPORT