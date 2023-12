Coppa Italia, Lazio-Genoa: info, formazioni, dove vederla in tv e streaming

Si apre il sipario sugli ottavi di finale dI Coppa Italia con la sfida all'Olimpico tra la Lazio e il Genoa: le possibili scelte di Sarri e Gilardino

04-12-2023 12:23

"Ta-ta-ta", mi piace immaginare i tasti del mio pc come il pallone ai piedi di Maradona contro l'Inghilterra al Mondiale in Messico con Victor Hugo Morales in sottofondo. Amo girovagare con il pensiero, quando scrivo viaggio. Giornalista pubblicista dal 2021, ma è solo una formalità.

Si entra in scena con gli ottavi di finale della Coppa Italia e ad aprire le danze ci penseranno Lazio e Genoa all’Olimpico. Per i biancocelesti sarà l’esordio nella competizione, mentre il Grifone ha già passato due turni. Chi si qualificherà per i quarti, affronterà la vincente del match tra la Roma e la Cremonese, con le probabilità di vedere il derby che sono molto alte.

Il percorso del Genoa, entra in gioco la Lazio

Dopo aver superato il Modena e la Reggiana, ora il cammino per il Genoa si fa più complicato. La squadra di Gilardino se la vedrà con la Lazio all’Olimpico. Primo ottavo di finale della competizione con i biancocelesti che entrano in gioco in un momento delicato, anche se nell’ultima giornata di Serie A hanno ritrovato il sorriso con una vittoria di misura contro il Cagliari.

Le tante partite ravvicinate potrebbero portare Sarri ad optare per un massiccio turnover, per gestire le forze in vista delle prossime sfide, tra queste anche quella contro l’Atletico Madrid in Champions League, valida per il primo posto del girone. Una gara che giocheranno senza pressioni, vista la qualificazione già centrata agli ottavi. La Coppa Italia però rappresenta uno stimolo importante e negli ultimi anni Immobile e compagni sono sempre stati protagonisti.

Coppa Italia, dove vedere in tv e streaming Lazio-Genoa

L’ottavo di finale di Coppa Italia tra Lazio e Genoa sarà trasmesso in diretta da Canale 5, in chiaro. Il match si potrà seguire anche in streaming su Mediaset Infinity o sul sito di Sportmediaset. Il fischio d’inizio è atteso per le 21.00 all’Olimpico.

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa

Entrambi gli allenatori potrebbero concedere qualche minuto ai giocatori meno utilizzati, a partire dai portieri, Sepe e Leali. Sarri ha un’unica certezza, il modulo, ma gli interpreti dovrebbero variare con una difesa inedita composta dalla coppia Patric-Gila. A centrocampo spazio per Vecino e Basic, mentre Kamada potrebbe agire da ala sinistra. Riposo per Immobile, si scalda Castellanos. Nel Genoa non ci sarà lo squalificato Frendrup, pronto Badalj in regia. Tanti i ballottaggi in tutti i reparti, con Gilardino pronto a scommettere sulle seconde linee. I dubbi saranno sciolti dopo la rifinitura.

Lazio (4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Gila, Pellegrini; Basic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Kamada. All. Sarri

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Dragusin, Matturro; Hefti, Thorsby, Badelj, Galdames, Martin; Ekuban, Puscas. All. Gilardino