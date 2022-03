Coppa Italia, Milan-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv

01-03-2022 12:42

E’ stato già ribattezzato il derby di Coppa Italia: Milan e Inter si sfidano nella gara d’andata della prima semifinale (la qualificazione si deciderà sull’esito del doppio turno), in calendario il 1° marzo a San Siro a partire dalle ore 21. Una prova delicata e di reazione per entrambe le milanesi, che attraversano una fase particolarmente critica della stagione.

Coppa Italia, Milan-Inter: le probabili formazioni

Squalificato Tonali, Pioli è costretto a rivedere l’undici titolare del suo Milan: Maignan tra i pali, difesa consolidata e in campo forze fresche, con Saelemaekers preferito a Messias e Krunic, al posto di Brahim Diaz. A sinistra confermato Leao, l’uomo più in forma del Milan in questo momento. Nel reparto avanzato, riferimento centrale sarà Giroud.

Sul versante nerazzurro, Simone Inzaghi schiera davanti ad Handanovic il trio composto da Skrniar, De Vrij e Bastoni. Dumfries sull’esterno, sul lato opposto agirà Perisic; in mezzo spazio a Barella, Brozovic e l’ex milanista Calhanoglu. Davanti confermatissimo il duo Lautaro-Dzeko. Tra i convocati anche Correa, recuperato dopo l’infortunio e il nuovo acquisto Gosens.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2) Handanovic; Skrniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calanhoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Coppa Italia, Milan-Inter: dove vederla in tv

Conquistati i diritti televisivi per le stagioni 2021-2024, Mediaset manda in onda le gare di Coppa Italia in chiaro e in esclusiva assoluta: Milan-Inter sarà visibile in diretta a partire dalle ore 21 su Canale 5, rete ammiraglia del Gruppo di Cologno Monzese con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. Inviati Alessio Conti e Claudio Raimondi.

Da studio, nel dopo partita il talk condotto dalla giornalista Monica Bertini con Mino Taveri, Daniele Massaro, Riccardo Ferri e Graziano Cesari, che analizzerà i singoli episodi.

Dalle ore 20.00, i prepartita live di tutte le sfide di Coppa Italia, con l’avvicinamento al match e le interviste esclusive ai protagonisti, saranno visibili per tutti, attraverso ogni tipo di device, su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Coppa Italia, Milan-Inter: dove vedere gratis la diretta streaming

Mediaset ha comunicato che Milan-Inter al pari della seconda gara di andata delle semifinali di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus andranno in onda in diretta streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma dedicata dell’azienda, e su Sportmediaset.it.

